Carburanti con l’addio al taglio delle accise schizzano i prezzi | il diesel torna anche sopra i 2 euro al litro
Dopo la fine del taglio delle accise, i prezzi dei carburanti sono aumentati, con il diesel che supera i 2 euro al litro in autostrada. I ribassi già rallentavano, ma ora si registra un incremento deciso. Il prezzo del carburante ritorna ai livelli precedenti, con un aumento evidente rispetto alle settimane scorse. La fine delle agevolazioni ha portato a una nuova escalation dei costi alla pompa.
I ribassi sono finiti. Il trend era già in rallentamento, ma inevitabilmente la fine del taglio delle accise ha peggiorato le cose: i prezzi dei carburanti tornano a salire e raggiungono anche i 2 euro al litro in autostrada. Arriva quindi l’effetto accise, ovvero quello della fine dello sconto che il governo ha cancellato dopo il 3 luglio, sulla rete dei carburanti. Partiamo dai dati ufficiali comunicati dal Mimit: il prezzo medio per la benzina in modalità self service si attesta a 1,844 euro al litro, mentre per il diesel siamo a 1,925 euro al litro. In autostrada, invece, il prezzo medio in modalità self è di 1,938 euro al litro per la benzina e 2,008 euro al litro per il gasolio. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
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I costi del carburante dopo il nuovo taglio delle accise: il diesel torna sopra i 2 euro al litroDopo il taglio delle accise sul carburante, il prezzo del diesel ha superato i 2 euro al litro, mentre quello della benzina è diminuito.
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