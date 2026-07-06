I ribassi sono finiti. Il trend era già in rallentamento, ma inevitabilmente la fine del taglio delle accise ha peggiorato le cose: i prezzi dei carburanti tornano a salire e raggiungono anche i 2 euro al litro in autostrada. Arriva quindi l’effetto accise, ovvero quello della fine dello sconto che il governo ha cancellato dopo il 3 luglio, sulla rete dei carburanti. Partiamo dai dati ufficiali comunicati dal Mimit: il prezzo medio per la benzina in modalità self service si attesta a 1,844 euro al litro, mentre per il diesel siamo a 1,925 euro al litro. In autostrada, invece, il prezzo medio in modalità self è di 1,938 euro al litro per la benzina e 2,008 euro al litro per il gasolio. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

Segui gli aggiornamenti su Carburanti.

© Lanotiziagiornale.it - Carburanti, con l’addio al taglio delle accise schizzano i prezzi: il diesel torna anche sopra i 2 euro al litro

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Carburanti, il diesel torna sopra i 2 euro al litro: pesa l’aumento delle acciseIl prezzo del diesel supera i 2 euro al litro, segnando un aumento legato all'incremento delle accise.

I costi del carburante dopo il nuovo taglio delle accise: il diesel torna sopra i 2 euro al litroDopo il taglio delle accise sul carburante, il prezzo del diesel ha superato i 2 euro al litro, mentre quello della benzina è diminuito.

Temi più discussi: Che sia un addio al taglio delle accise!; Carburanti, addio al taglio accise: i nuovi prezzi di benzina e diesel; Addio allo sconto sulle accise: da sabato il pieno torna a salire, gasolio sopra i 2 euro in autostrada; Accise carburanti: dal 4 luglio torna il prezzo pieno, mazzata in arrivo?.

Accise benzina luglio 2026, addio allo sconto: cosa cambia subito per i prezzi dei carburanti ift.tt/uZ0H6jX Lo sconto sulle accise di benzina e diesel scade il 3 luglio 2026. Senza una proroga, il prezzo alla pompa aumenta di 5 centesimi al l… Affaritaliani.it. x.com

Carburanti, da domani stop allo sconto sulle accise: aumento di 3 euro a pieno. La benzina salirà in media a 1,86 euro al litro reddit

Caro carburanti, addio allo sconto sulle acciseLa misura è costata 2 miliardi. La Ue voleva lo stop, nuovi aiuti in caso di necessità ... msn.com

Carburanti, addio al taglio accise: i nuovi prezzi di benzina e dieselDa domani, sabato 4 luglio, le accise su benzina e gasolio tornano al livello ordinario. Senza lo sconto il rincaro dovrebbe attestarsi in circa 6,1 centesimi al litro ... lautomobile.aci.it