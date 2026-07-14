A poco più di una settimana dall'inizio dei Mondiali di scherma a Hong Kong, è stata annunciata la partnership tra Banca del Fucino e Federschema. Durante l'evento sono state presentate le nuove divise da gara per le tre specialità italiane: fioretto, spada e sciabola. L'obiettivo degli atleti italiani è migliorare i risultati ottenuti alla precedente competizione a Tbilisi. La competizione si svolgerà dal 22 al 30 luglio.

Manca poco più di una settimana, all'inizio dei Mondiali di scherma che si terranno a Hong Kong dal 22 al 30 luglio. Oggi, in occasione della partnership tra Banca del Fucino e Federschema, è stato presentato l'evento cinese, così come le nuove divise da gara delle tre specialità della scherma italiana, fioretto, spada e sciabola. All’evento hanno partecipato Luigi Mazzone, presidente della Federazione Italiana Scherma, Mauro Masi, presidente della Banca del Fucino, insieme al vicepresidente vicario della Fis e Capo delegazione a Hong Kong, Daniele Garozzo, all’olimpionica di Parigi 2024, la spadista olimpionica Alberta Santuccio, al campione europeo 2026 di spada Simone Mencarelli e alla sciabolatrice Mariella Viale in rappresentanza degli atleti della Nazionale Italiana di scherma in partenza per la kermesse iridata in Asia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - La scherma azzurra verso i mondiali di Hong Kong: "L'obiettivo è migliorare Tbilisi"

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