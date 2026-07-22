Si è alzato il sipario sui Mondiali di scherma 2026 ad Hong Kong ed in questa prima giornata si stanno disputando le qualificazioni della spada femminile, con presente in pedana per l’Italia l’esordiente Gaia Caforio. Le medaglie si assegneranno sabato e sono sicuramente il grande obiettivo di Alberta Santuccio. La siciliana è reduce da una stagione di Coppa del Mondo e Grand Prix con le vittorie a Medellin e St. Maur, ma anche con tanti piazzamenti importanti e che l’hanno fatta salire alla posizione numero due del ranking mondiale. Tra le prime dieci del ranking, al settimo posto, c’è Giulia Rizzi, che sicuramente è un’altra carta molto importante che l’Italia può giocarsi in ottica podio. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Scherma, Santuccio guida le spadiste azzurre ai Mondiali di Hong Kong

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