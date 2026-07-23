Scavalca il cancello del canile per riprendersi il maltese per vendicarsi libera cani pericolosi dalle gabbie che aggrediscono un inserviente e poi si azzannano tra loro
Un uomo ha scavalcato il cancello di un canile per riprendersi il suo cane smarrito. Successivamente, ha liberato alcuni cani considerati pericolosi, che si sono azzannati tra loro e hanno aggredito un addetto alle pulizie arrivato di prima mattina. La polizia ha fermato l’uomo e sta indagando sull’accaduto. Nessuno è rimasto ferito in modo grave.
MESTRE - Scavalca il cancello del canile per riprendersi il maltese che gli era scappato qualche ora prima ma, per “vendicarsi” di chi lo aveva trovato e portato al sicuro, libera i cani più pericolosi che finiscono con l’azzannarsi tra loro e aggredire l’addetto alle pulizie arrivato lì di prima mattina. È quanto accaduto durante la “Notte Famosissima” al parco San Giuliano. Sarebbero stati proprio i fuochi d’artificio a spaventare il piccolo maltese a tal punto da spingerlo a sfuggire alla presa del padrone e cercare riparo tra i cespugli del parco, dove la famiglia era arrivata per assistere allo spettacolo. Da mezzanotte, e per almeno tre ore, il proprietario non ha mai smesso di cercare il suo amico a quattro zampe nella speranza di riportarlo a casa. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it
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