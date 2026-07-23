Un uomo ha scavalcato il cancello di un canile per riprendersi il suo cane smarrito. Successivamente, ha liberato alcuni cani considerati pericolosi, che si sono azzannati tra loro e hanno aggredito un addetto alle pulizie arrivato di prima mattina. La polizia ha fermato l’uomo e sta indagando sull’accaduto. Nessuno è rimasto ferito in modo grave.

MESTRE - Scavalca il cancello del canile per riprendersi il maltese che gli era scappato qualche ora prima ma, per “vendicarsi” di chi lo aveva trovato e portato al sicuro, libera i cani più pericolosi che finiscono con l’azzannarsi tra loro e aggredire l’addetto alle pulizie arrivato lì di prima mattina. È quanto accaduto durante la “Notte Famosissima” al parco San Giuliano. Sarebbero stati proprio i fuochi d’artificio a spaventare il piccolo maltese a tal punto da spingerlo a sfuggire alla presa del padrone e cercare riparo tra i cespugli del parco, dove la famiglia era arrivata per assistere allo spettacolo. Da mezzanotte, e per almeno tre ore, il proprietario non ha mai smesso di cercare il suo amico a quattro zampe nella speranza di riportarlo a casa. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Scavalca il cancello del canile per riprendersi il maltese, per vendicarsi libera cani pericolosi dalle gabbie che aggrediscono un inserviente e poi si azzannano tra loro

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Si ubriacano in pieno centro, litigano tra loro e poi aggrediscono i vigili, denunciati due trentenniDue uomini tra i 30 anni sono stati denunciati dopo aver creato scompiglio nel centro cittadino.

Il canile va al mare: così i cani incontrano le loro future famiglie con "Onde di adozione"Domenica 10 maggio, presso il Bagno 80 Vidaloca a Rimini, si svolgerà l’evento “Onde di Adozione - Il Canile al Mare”.

Temi più discussi: Dimentica la chiavi di casa, scavalca il cancello e si fa male alla gamba: è in gravi condizioni; Padova, scavalca il cancello e fruga nelle auto in cortile: arrestato 35enne all'Arcella; Padova scavalca il cancello e fruga nelle auto in cortile | arrestato 35enne all' Arcella.

Bambino cerca di scavalcare una ringhiera per recuperare il pallone e resta col polpaccio trafitto da una lancia del cancelloChianni (Pisa), 26 maggio 2026 – Un ragazzo è rimasto con un polpaccio infilzato in una lancia di un cancello, presumibilmente nel tentativo di scavalcarlo. Secondo una prima ricostruzione, il piccolo ... lanazione.it

Padova, furto nella Basilica del Santo: scavalca di notte un cancello, scende da una impalcatura e ruba le offerte. ArrestatoC’è chi – per finta, essendo il momento clou di un fortunato film di Carlo Mazzacurati – aveva rubato la lingua del Santo e chi nel 1991 (questa volta veramente, e per inciso la Mala del Brenta) ... corrieredelveneto.corriere.it