Si ubriacano in pieno centro litigano tra loro e poi aggrediscono i vigili denunciati due trentenni

Notizia in breve

Due uomini tra i 30 anni sono stati denunciati dopo aver creato scompiglio nel centro cittadino. Dopo aver trascorso la serata bevendo, hanno iniziato a litigare tra loro e, al sopraggiungere delle forze di polizia, hanno rivolto loro insulti e minacce. Successivamente, hanno cercato di aggredire fisicamente gli agenti, che sono riusciti a bloccarli e a identificarli. Nessuno è rimasto ferito durante l’incidente.