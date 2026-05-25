Si ubriacano in pieno centro litigano tra loro e poi aggrediscono i vigili denunciati due trentenni
Due uomini tra i 30 anni sono stati denunciati dopo aver creato scompiglio nel centro cittadino. Dopo aver trascorso la serata bevendo, hanno iniziato a litigare tra loro e, al sopraggiungere delle forze di polizia, hanno rivolto loro insulti e minacce. Successivamente, hanno cercato di aggredire fisicamente gli agenti, che sono riusciti a bloccarli e a identificarli. Nessuno è rimasto ferito durante l’incidente.
Prima hanno iniziato a litigare tra loro e poi, quando sono arrivati gli agenti della polizia locale per cercare di calmare le acque, hanno aggredito quest'ultimi con offese e minacce oltre a cercare il contatto fisico con loro. È quanto successo nella giornata di ieri, domenica 24 maggio, in. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
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