Il canile va al mare | così i cani incontrano le loro future famiglie con Onde di adozione
Domenica 10 maggio, presso il Bagno 80 Vidaloca a Rimini, si svolgerà l’evento “Onde di Adozione - Il Canile al Mare”. Dalle 10 alle 14, cani provenienti da un canile saranno presenti per incontrare potenziali famiglie, offrendo l’opportunità di conoscere gli animali in un contesto informale e all’aperto. L’iniziativa mira a favorire l’adozione di cani abbandonati o in stallo.
Il mare di Rimini si prepara a diventare la cornice di un incontro speciale tra uomo e animale. Domenica, 10 maggio, a partire dalle ore 10 fino alle 14, presso il Bagno 80 Vidaloca, si terrà l’evento “Onde di Adozione - Il Canile al Mare”. C’è una magia sottile, tipicamente riminese, che unisce.🔗 Leggi su Riminitoday.it
Questo cane adottato dal canile #cane #cucciolo #cani #adozione #canile #felicità
Notizie correlate
"Onde di Adozione”, dal canile "Stefano Cerni", una giornata al mare, per promuovere le adozioni e per aiutare LeoDieci mesi, occhi vispi e una incontenibile voglia di correre, nonostante un’andatura un po incerta che racconta più di mille parole.
Al canile comunale gli studenti napoletani incontrano i cani in cerca di famiglia. “Le adozioni funzionano se c’è consapevolezza”Alla Collina di Argo, il canile comunale di Napoli, il 10 marzo e il 28 maggio 2026 si terranno delle lezioni speciali ai ragazzi di alcune scuole...
Aggiornamenti e dibattiti
Temi più discussi: Il canile va al mare: così i cani incontrano le loro future famiglie con Onde di adozione; Onde di Adozione, il Canile Comunale di Rimini arriva in spiaggia al Bagno 80 Vidaloca - libertas; Onde di Adozione, dal canile Stefano Cerni, una giornata al mare, per promuovere le adozioni e per aiutare Leo; Cronaca. Braccialetto elettronico e divieto violato due volte in 24 ore: arrestato 40enne a Rimini.
Onde di adozione, il canile 'Stefano Cerni' in spiaggia per aiutare LeoDieci mesi, occhi vispi e una incontenibile voglia di correre, nonostante un’andatura un po incerta che racconta più di mille parole. Leo è un cucciolo di Pastore Belga Malinois, taglia medio-grande, ... newsrimini.it
'Il canile va in città', domenica in 27 cercano l' adozioneDomenica 16 novembre alle ore 10.30 presso il Parco Tevere Marconi (Lungotevere di Pietra Papa) torna 'Il canile va in città', l'appuntamento promosso dall'ufficio della Garante degli animali di Roma ... ansa.it
Uno spettacolo della natura tra il blu del cielo e delle onde. È quello a cui ha avuto la fortuna di assistere Brizio Costantini, velista e avvocato, che ha incontrato un meraviglioso esemplare di balena a largo dell'Adriatico, a 35 miglia da Otranto. L'avvistamento facebook
#IlMotoDelleCose #SalaLettura Dicevano di un mare senza onde di un giardino dove il vento si riposa di un cuore fermo alla banchina di girasoli morti di una storia nel fondo di un bicchiere di una bocca che non sa di bacio scopro te pittore affranto in cerca x.com
Volevo solo condividere un paio di onde che ho dipinto reddit