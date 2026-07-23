Scatta lo sciopero dei treni | disagi in vista per 24 ore

Da tgcom24.mediaset.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Lo sciopero del personale del Gruppo FS Italiane, Italo e Trenord è iniziato alle 21 di giovedì 23 luglio e durerà 24 ore, fino alle 21 di venerdì 24 luglio. La protesta, indetta da Cub TrasportiSgb, può provocare disagi ai viaggiatori in tutta Italia.

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È scattato ufficialmente alle 21 di giovedì 23 luglio lo sciopero di 24 ore indetto dal personale del Gruppo FS Italiane, Italo e Trenord. Lo stop alla circolazione, proclamato da Cub TrasportiSgb, durerà fino alle 21 di venerdì 24 luglio e potrà causare disagi ai viaggiatori in tutta Italia. Saranno comunque determinate fasce di servizio., Per il trasporto regionale sono garantiti i servizi essenziali nei giorni feriali anche in caso di sciopero. Le fasce in cui i treni transiteranno sono due: dalle 6 alle 9 di mattina e dalle 18 alle 21, che coprono quindi soltanto la seconda giornata di mobilitazione. Possono essere anche consultate le tabelle per i treni garantiti a medio-lunga percorrenza, sia per Trenitalia che per Italo. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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