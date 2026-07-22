sciopero treni 24 luglio 2026 disagi in vista per i pendolari di trenord

Uno sciopero del personale ferroviario è stato proclamato dalle 21 di giovedì 23 luglio alle 20 di venerdì 24 luglio, causando disagi ai pendolari di Trenord che viaggiano verso Milano. I sindacati Cub Trasporti e Sgb hanno annunciato l’astensione dal lavoro, prevedendo possibili interruzioni e riduzioni delle corse durante tutto il periodo di sciopero. Nessuna informazione è stata fornita su eventuali servizi sostitutivi o dettagli sulle tratte coinvolte.

Milano, 22 luglio 2026 – Nuovi disagi in vista per chi tutti i pendolari che ogni giorno raggiungono Milano in treno. I sindacati Cub Trasporti e Sgb hanno infatti proclamato uno sciopero nazionale del personale ferroviario dalle 21 di giovedì 23 luglio alle 20.59 di venerdì 24 luglio Lo sciopero interesserà anche il personale del gruppo Ferrovie dello Stato, compresi Trenitalia e Trenitalia Tper mentre si annunciano possibili ripercussioni anche sulla circolazione dei treni Trenord in Lombardia. Orari e fascie di garanzia . Per la giornata di giovedì 23 luglio circoleranno regolarmente i treni con partenza prevista entro le 21 e arrivo alla destinazione finale entro le 22. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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