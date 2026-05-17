Alle 21 del 17 maggio scatta lo sciopero dei treni per 24 ore

Nella notte tra il 17 e il 18 maggio, si svolgerà uno sciopero di 24 ore che interesserà il settore ferroviario. Dalle 21 del 17 maggio alle 20:59 del giorno successivo, i servizi ferroviari potrebbero essere soggetti a cancellazioni o cambiamenti di orario. Lo sciopero coinvolge il personale delle aziende appartenenti al Gruppo FS, tra cui Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord, e si svolge a livello nazionale.

Dalle ore 21 del 17 alle ore 20:59 del 18 maggio, i treni possono subire cancellazioni o variazioni, per uno sciopero nazionale del personale del Gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord. Per i treni a media e lunga percorrenza, i treni garantiti sono consultabili al seguente link Treni. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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