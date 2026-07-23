Un'Eurodeputata ha licenziato due collaboratori per aver ignorato le email e aver agito senza autorizzazione. I dipendenti coinvolti sono Valentina Dadda e Francois Gelmetti. La decisione è stata comunicata a seguito di comportamenti ritenuti inappropriati, secondo quanto riportato dai media. La vicenda ha suscitato reazioni sulla scena politica, con commenti critici nei confronti della sinistra.

La verità è amara o forse ridicola, perfino imbarazzante per la sinistra. L’eurodeputata Ilaria Salis avrebbe licenziato i due collaboratori Valentina Dadda e Francois Gelmetti per non aver risposto alle mail e per aver preso iniziative non concordate, riferiscono i giornali di oggi. D alle carte del tribunale del lavoro di Milano che l’ha condannata a risarcire 300 mila e 900 euro per i mancati compensi e 10 mila euro per le spese legali emergono dettagli davvero surreale. Anche perché prima della causa intentata davanti al giudice c’era stato un tentativo di composizione bonaria al quale l’europarlamentare si era presentata. Mentre un difetto di notifica non le aveva permesso di difendersi nella sede idonea e ora sulla vicenda pende giudizio d’appello. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Salis ha licenziato due persone per le mail non scaricate…. Sinistra da ridere: non bastavano Lucano e Soumahoro

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