Il 19 maggio, durante una conferenza stampa al Congresso dei Deputati, Pedro Sánchez è stato interrogato dai giornalisti sul caso Plus Ultra. Questa richiesta si inserisce nel contesto di un rapporto complicato tra Sánchez e un altro leader della sinistra spagnola, noto per aver difeso a oltranza un ex presidente coinvolto in uno scandalo. La vicenda riguarda le motivazioni di Sánchez nel sostenere questa figura, nonostante le accuse e le controversie che lo coinvolgono.

Era il 19 maggio, e Pedro Sánchez stava tenendo una conferenza stampa al Congresso dei Deputati quando i giornalisti gli hanno chiesto del caso Plus Ultra. L’imputazione di José Luis Rodríguez Zapatero era notizia da poche ore: il giudice dell’Audiencia Nacional José Luis Calama lo aveva iscritto nel registro degli indagati per traffico di influenze e corruzione. La risposta di Sánchez è arrivata senza esitazione: “ Todo mi apoyo “. Tutto il mio sostegno. Pochi giorni dopo, stavolta da Roma dopo l’udienza con Papa Leone XIV, Sánchez ha confermato la posizione: ha letto il fascicolo del giudice, ha sentito giuristi di fiducia e dice di non aver trovato nulla che lo convinca a cambiare idea. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Dentro la mente di Sànchez: perché difende a oltranza Zapatero travolto dallo scandalo? La storia del rapporto tra i due leader della sinistra spagnola

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