Dentro la mente di Sànchez | perché difende a oltranza Zapatero travolto dallo scandalo? La storia del rapporto tra i due leader della sinistra spagnola
Il 19 maggio, durante una conferenza stampa al Congresso dei Deputati, Pedro Sánchez è stato interrogato dai giornalisti sul caso Plus Ultra. Questa richiesta si inserisce nel contesto di un rapporto complicato tra Sánchez e un altro leader della sinistra spagnola, noto per aver difeso a oltranza un ex presidente coinvolto in uno scandalo. La vicenda riguarda le motivazioni di Sánchez nel sostenere questa figura, nonostante le accuse e le controversie che lo coinvolgono.
Era il 19 maggio, e Pedro Sánchez stava tenendo una conferenza stampa al Congresso dei Deputati quando i giornalisti gli hanno chiesto del caso Plus Ultra. L’imputazione di José Luis Rodríguez Zapatero era notizia da poche ore: il giudice dell’Audiencia Nacional José Luis Calama lo aveva iscritto nel registro degli indagati per traffico di influenze e corruzione. La risposta di Sánchez è arrivata senza esitazione: “ Todo mi apoyo “. Tutto il mio sostegno. Pochi giorni dopo, stavolta da Roma dopo l’udienza con Papa Leone XIV, Sánchez ha confermato la posizione: ha letto il fascicolo del giudice, ha sentito giuristi di fiducia e dice di non aver trovato nulla che lo convinca a cambiare idea. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Notizie e thread social correlati
Sanchez difende a oltranza Zapatero: “Ho letto le carte e a lui va tutto il mio appoggio”Un politico ha dichiarato di aver esaminato le carte relative al suo collega e di offrirgli il suo totale sostegno.
Zapatero, il ‘santo laico’ della sinistra che rischia di affondare il ‘delfino’ Pedro Sanchez: la parabola dell’uomo che non voleva (solo) essere leaderNel 2004, in Spagna, il partito socialista ha ottenuto una vittoria con Zapatero come leader, che si è distinto per il suo stile e le sue posizioni.
Argomenti più discussi: Il Rasputin della Moncloa, l'uomo delle mascherine, il magistrato amico e l'idraulica: tutti i volti degli scandali che assediano il premier spagnolo Sánchez; Spagna, blitz della Guardia civil nella sede del Psoe mentre Sánchez è a Roma dal Papa; Zapatero, il ‘santo laico’ della sinistra che rischia di affondare il ‘delfino’ Pedro Sanchez: la parabola dell’uomo che non voleva (solo) essere leader; Amarga Navidad, il Natale più amaro di Almodóvar. La recensione.
Chi ha visto la puntata di ieri di Report sarà rimasto sconcertato, ma non certo sorpreso, dalla quantità fuori scala di conflitti di interessi, dalla rete di potere, affari, dei legami pericolosi e del familismo amorale su cui è letteralmente costruito il potere della destr facebook
Come funzionano i cognomi della classe alta/più eleganti nel tuo paese? reddit