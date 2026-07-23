In una periferia di Parigi, è stata trovata morta una persona sospettata di aver reclutato modelle per Jeffrey Epstein. La morte è considerata sospetta e ha suscitato attenzione. La villetta dove si è verificato il decesso si trova nella zona nord-occidentale della capitale francese. La vicenda si inserisce nel quadro dello scandalo legato a Epstein, che coinvolgeva presunti traffici e abusi. Le autorità stanno indagando sulle circostanze del decesso.

La lunga ombra di Jeffrey Epstein continua ad allungarsi oltre la tomba, e questa volta si è fermata in una villetta della periferia nord-occidentale di Parigi. Daniel Siad, 69 anni, ex talent scout della moda il cui nome compariva a migliaia di pagine nei fascicoli desecretati del Dipartimento di Giustizia americano, è stato ritrovato senza vita lunedì sera nella sua abitazione di Colombes, negli Hauts-de-Seine. Una vicenda riportata in Francia dalla testata Le Parisien. L’uomo, di origini algerine e cittadino svedese, era al centro di un’indagine della procura di Parigi per tratta di esseri umani in banda organizzata e associazione a delinquere, ed era stato accusato di stupro da cinque donne. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Scandalo Epstein, la morte sospetta del “reclutatore” di modelle: giallo in Francia

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