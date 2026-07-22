Daniel Amar Siad è stato trovato morto nella sua abitazione a Colombes, in Francia. La morte sarebbe avvenuta lunedì, con una possibile causa di arresto cardiaco. La procura ha aperto un’inchiesta per chiarire le circostanze del decesso. Siad era coinvolto in un caso legato all’ex finanziere noto per aver reclutato modelle. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle indagini in corso.

Daniel Amar Siad, coinvolto nel caso Epstein, è stato trovato morto nella sua casa di Colombes, in Francia. Il decesso sarebbe avvenuto lunedì, forse a causa di un arresto cardiaco, ma la procura ha aperto un’inchiesta. Siad, 69 anni, era finito nell’indagine su Epstein dopo la denuncia presentata da 5 donne. Secondo gli inquirenti, avrebbe reclutato giovani ragazze per Epstein e i suoi collaboratori. Caso Epstein, il ruolo di Daniel Amar Siad Il 69enne Daniel Amar Siad trovato morto a Colombes, in Francia L’attività di intermediario per Epstein e Brunel in diversi paesi Caso Epstein, il ruolo di Daniel Amar Siad Daniel Amar Siad ha sempre respinto le accuse mosse nei suoi confronti. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Daniel Amar Siad trovato morto in casa a Colombes in Francia, si sospetta reclutasse modelle per Epstein

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