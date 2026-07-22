Francia trovato morto sospetto reclutatore di modelle per Epstein

Un agente di modelle sospettato di aver procurato giovani donne a Jeffrey Epstein è stato trovato morto nella sua abitazione a Nanterre, in Francia. La polizia ha confermato il decesso, ma non sono stati comunicati dettagli sulle cause. Siad era sotto inchiesta per il suo ruolo nel reclutamento di modelle, secondo le accuse rivoltegli. La scoperta avviene in un momento di attenzione su casi di traffico di giovani donne e abusi legati a Epstein.

Daniel Siad, agente di modelle sospettato di aver procurato giovani donne a Jeffrey Epstein, è stato trovato morto nella sua abitazione a Nanterre, in Francia. Lo ha confermato la procura di Nanterre, dopo le indiscrezioni apparse su Le Parisien. Di origini algerine, naturalizzato svedese e francese, il 69enne era stato denunciato da cinque donne. Il nome di Siad compare negli “Epstein Files” pubblicati lo scorso gennaio dal dipartimento di Giustizia americano e da allora veniva presentato come colui che reclutava modelle in tutto il mondo per conto dell’ex finanziere pedofilo americano trovato morto in carcere nel 2019 in attesa di processo. L’uomo aveva respinto ogni accusa: “Non ho mai violentato nessuno in vita mia – aveva detto a Bfmtv – non ho mai avuto una relazione con una modella. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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