L’estate è iniziata e gli eventi musicali e teatrali nei teatri di Siena sono stati molto frequentati. Il direttore artistico ha dichiarato che il bilancio preliminare è positivo e superiore alle sue aspettative. Tra le esibizioni più apprezzate ci sono state rappresentazioni ispirate a Shakespeare, Tina Turner e Coltrane, svolte nella piazza principale. La stagione si conclude con successo, secondo quanto riferito dagli organizzatori.

"Sboccia l’Estate", scommessa vinta. Da Shakespeare a Tina Turner fino a Coltrane nella Piazza più bella. Vincenzo Bocciarelli, direttore artistico dei Teatri di Siena, cerca di tracciare un primo veloce bilancio, e sorride: "Siamo sopra le mie personali aspettative. Ero un po’ in ansia, devo essere sincero, perché non sapevo a che punto la predisposizione del pubblico senese - e non solo - fosse pronta ad accogliere una grande sfida come questa: Shakespeare era la grande rock star di questo spettacolo, che ha avuto un enorme successo". Tanti applausi in una Piazza del Campo gremita come solo i super eventi riescono a fare. "La grande sfida del Comune di Siena, la mia sfida – continua Bocciarelli – è stata quella di far vincere la qualità, far vincere nel vero senso della parola, una cultura che parla anche con il linguaggio dei giovani". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sboccia l’Estate, scommessa vinta. Da Shakespeare a Tina Turner: "Linguaggio che piace ai giovani"

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