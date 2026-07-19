di Riccardo Bruni Sarà il fascino senza tempo di Shakespeare ad aprire, martedì (21 luglio), la rassegna "Sboccia l’Estate" in Piazza del Campo. A 410 anni dalla morte del Bardo, il capolavoro ‘ Sogno di una notte di mezza estate ’ arriva nel cuore di Siena nell’allestimento firmato da Daniele Salvo, con una compagnia bilingue capace di recitare lo spettacolo sia in italiano sia in inglese. Tra i protagonisti c’è Melania Giglio, interprete di Puck e coautrice dell’adattamento italiano, che racconta una messinscena capace di restituire tutta la modernità e la forza di Shakespeare in un luogo simbolo come Piazza del Campo. "Per noi è una grande opportunità – racconta Giglio – ma anche una grande sfida. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Shakespeare in piazza con Sboccia l’Estate: "Il fascino del Bardo in uno spettacolo unico"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Uno spettacolo d’estate. Dal centro alle frazioni con oltre 100 eventiL’estate a Empoli si riempie di eventi con più di 100 iniziative previste tra giugno e settembre, coinvolgendo sia il centro sia le frazioni.

Teatro, rock e Shakespeare. Si va in scena a Piazza del CampoA Piazza del Campo si terranno tre serate dedicate a spettacoli diversi, con protagonisti Shakespeare, Tina Turner e Coltrane.

Temi più discussi: Shakespeare in piazza con Sboccia l’Estate: Il fascino del Bardo in uno spettacolo unico; Siena, Sboccia l’Estate: Piazza del Campo si accende con Shakespeare, Tina Turner e la grande musica; SBOCCIA L'ESTATE, IN PIAZZA DEL CAMPO CON SHAKESPEARE, TINA TURNER E COLTRANE; Al via dal 20/07 i lavori tra Bentini e Sant’Anna e per la rotonda con via Shakespeare.

Shakespeare in piazza con Sboccia l’Estate: Il fascino del Bardo in uno spettacolo unicoMartedì il primo degli eventi della stagione, che continuerà fino ad agosto. Melania Giglio, attrice protagonista: Supereremo le aspettative. . lanazione.it

SBOCCIA L'ESTATE, IN PIAZZA DEL CAMPO CON SHAKESPEARE, TINA TURNER E COLTRANE x.com

SBOCCIA L'ESTATE, IN PIAZZA DEL CAMPO CON SHAKESPEARE, TINA TURNER E COLTRANEPiazza del Campo si prepara a trasformarsi in un grande teatro all'aperto con Sboccia l'Estate, la rassegna promossa dai Teatri di Siena e dal Comune di Siena sotto la direzione artistica di Vincenz ... oksiena.it

Agosto con ORSON WELLES alla Cineteca di Milano reddit