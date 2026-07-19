Shakespeare in piazza con Sboccia l’Estate | Il fascino del Bardo in uno spettacolo unico

Da lanazione.it 19 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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di Riccardo Bruni Sarà il fascino senza tempo di Shakespeare ad aprire, martedì (21 luglio), la rassegna "Sboccia l’Estate" in Piazza del Campo. A 410 anni dalla morte del Bardo, il capolavoro ‘ Sogno di una notte di mezza estate ’ arriva nel cuore di Siena nell’allestimento firmato da Daniele Salvo, con una compagnia bilingue capace di recitare lo spettacolo sia in italiano sia in inglese. Tra i protagonisti c’è Melania Giglio, interprete di Puck e coautrice dell’adattamento italiano, che racconta una messinscena capace di restituire tutta la modernità e la forza di Shakespeare in un luogo simbolo come Piazza del Campo. "Per noi è una grande opportunità – racconta Giglio – ma anche una grande sfida. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Shakespeare in piazza con Sboccia l’Estate: "Il fascino del Bardo in uno spettacolo unico"
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