Da Chiavari al tetto d' Italia | la scommessa vinta della famiglia Gozzi che compie 10 anni
Il decennale di Wylab, incubatore sport-tech nato nel 2016 a Chiavari, è stato celebrato a Sestri Levante. L'evento ha segnato dieci anni di attività, durante i quali sono state avviate startup, sviluppate idee e promossi talenti nel settore. Wylab è riconosciuto come il primo incubatore sport-tech italiano e il primo certificato della Liguria. La famiglia Gozzi ha contribuito alla crescita dell'iniziativa, che ha portato l'innovazione nel settore sportivo.
Dieci anni di idee, innovazione, startup, talenti e connessioni. Si è celebrato venerdì sera, alla Piscina dei Castelli a Sestri Levante, il decennale di Wylab, il primo incubatore sport-tech italiano e primo incubatore certificato della Liguria, nato nel 2016 a Chiavari da un'intuizione della. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
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