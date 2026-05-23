Da Chiavari al tetto d' Italia | la scommessa vinta della famiglia Gozzi che compie 10 anni

Notizia in breve

Il decennale di Wylab, incubatore sport-tech nato nel 2016 a Chiavari, è stato celebrato a Sestri Levante. L'evento ha segnato dieci anni di attività, durante i quali sono state avviate startup, sviluppate idee e promossi talenti nel settore. Wylab è riconosciuto come il primo incubatore sport-tech italiano e il primo certificato della Liguria. La famiglia Gozzi ha contribuito alla crescita dell'iniziativa, che ha portato l'innovazione nel settore sportivo.