Da venerdì 24 luglio sarà in rotazione radiofonica il nuovo singolo di Sayf, “Parlar d’amore”, incluso nell’album “Santissimo” pubblicato l’8 maggio 2026. Il disco, il primo dell’artista, è stato distribuito da Atlantic Records Italy e Warner Music Italy ed è già stato certificato oro.

GENOVA – Sarà disponibile in rotazione radiofonica da venerdì 24 luglio “Parlar d’amore”, il nuovo singolo di Sayf contenuto nell’album “Santissimo”, il primo progetto ufficiale dell’artista pubblicato l’8 maggio 2026 per Atlantic Records ItalyWarner Music Italy e già certificato oro. Prodotto da Dibla e Jiz, “Parlar d’amore” è uno degli episodi più cantautorali di “Santissimo”: un brano che guarda alla tradizione della scuola genovese, a Edoardo Bennato, ai grandi cantautori italiani, reinterpretando la tradizione e filtrandola attraverso la sensibilità contemporanea di Sayf. La leggerezza della melodia e le atmosfere estive fanno da contrappunto a un testo tutt’altro che convenzionale, che racconta l’amore attraverso silenzi, occasioni mancate e sentimenti sospesi, lontano dalle dichiarazioni romantiche più prevedibili. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Sayf torna con il singolo “Parlar d’amore”

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Sayf - PARLAR D'AMORE (feat. Bresh)

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