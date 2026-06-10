Il 12 giugno esce “Canto d’amore”, il nuovo singolo di Angelina Mango e Marco Mengoni. È la seconda collaborazione tra i due artisti, dopo quella del 2024. La canzone sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali e in radio.

Dopo la loro prima collaborazione nel 2024, Angelina Mango e Marco Mengoni tornano a incrociare le voci in Canto d’amore, il nuovo singolo in uscita il 12 giugno su tutte le piattaforme digitali e in radio. Una canzone che anticipa il nuovo tour dell’artista lucana e che arriva come una carezza estiva, ma con un’anima tutt’altro che leggera: al centro ci sono le contraddizioni, la libertà di sbagliare e quella ricerca di autenticità che, oggi più che mai, sembra parlare a tutti. Angelina Mango featuring Marco Mengoni: il duetto che aspettavamo. Canto d’amore segna un nuovo incontro musicale tra Angelina Mango e Marco Mengoni, a due anni da Uguale a me, brano contenuto in Poké melodrama, il primo album dell’artista lucana. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Angelina Mango fa coppia con Marco Mengoni, il nuovo singolo: Canto d’amore

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Angelina Mango e Marco Mengoni al concerto in duetto insieme

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