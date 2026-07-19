C he insieme al diritto internazionale, la gentilezza, il buon senso e l’altruismo sia caduto in disgrazia anche il romanticismo? Naturalmente vorrei più di tutto che tornasse presto di moda il diritto internazionale ma in realtà queste categorie sono legate tra loro e disegnano un universo che sembra scomparire lentamente all’orizzonte verso un inesorabile tramonto. Premio Pulitzer: 14 libri da leggere almeno una volta nella vita X Leggi anche › 30 libri per l’estate 2026: gialli, thriller, storie dal mondo e ragioni del cuore Non sono mai stata una nostalgica ma confesso che gli approcci amorosi di “Temptation Island”, programma di punta di questa estate bollente, mi fanno rimpiangere le civetterie manieristiche dei minuetti settecenteschi. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Scritto nel 1819 da Charlotte de Latour, racconta di quando si usavano simboli del regno vegetale per parlar d’amore. Un modo per ritrovare il romanticismo perduto

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