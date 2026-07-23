Sassuolo Test riuscito Laurientè in cattedra

Notizia in breve

Il Sassuolo ha battuto il Padova 4-1 in una partita valida per il campionato. La formazione emiliana ha schierato Muric tra i pali, con Missori, Odenthal, Macchioni e Doig in difesa, e Matic a centrocampo. Laurientè ha segnato due gol e ha fornito assist, mentre il Padova ha ridotto lo svantaggio con un gol nel secondo tempo. La partita si è conclusa con il Sassuolo in vantaggio di tre reti.