Sassuolo Test riuscito Laurientè in cattedra
Il Sassuolo ha battuto il Padova 4-1 in una partita valida per il campionato. La formazione emiliana ha schierato Muric tra i pali, con Missori, Odenthal, Macchioni e Doig in difesa, e Matic a centrocampo. Laurientè ha segnato due gol e ha fornito assist, mentre il Padova ha ridotto lo svantaggio con un gol nel secondo tempo. La partita si è conclusa con il Sassuolo in vantaggio di tre reti.
Sassuolo 4 Padova 1 Sassuolo (4-2-3-1): Muric (1’ s.t. Turati); Missori, Odenthal (31’ s.t. Di Bitonto), Macchioni (40’ s.t. Vezzosi), Doig (12’ s.t. Cinquegrano); Matic (1’ s.t. Iannoni), Lipani (1’ s.t. Ghion); Ciervo (12’ s.t. Nuamah), Bakola (1’ s.t. Alvarez, 33’ s.t. Leone), Laurienté (12’ s.t. Pierini); Pinamonti (1’ s.t. Moro, 33’ s.t. Mulattieri). All. Aquilani (Nyarko, Zacchi, Antiste) Padova (3-5-2): Sorrentino: Sgarbi (31’ s.t. Bordoni), Silletti, Pastina; Capelli (18’ s.t. Favale), Fusi (13’ s.t. Buonaiuto), Giunti, Varas (31’ s.t. Bacci), Zanimacchia (31’ s.t. Barreca); Lasagna (1’ s.t. Di Mariano), Bortolussi (38’ s.r. Tonini). All. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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