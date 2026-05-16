Sassuolo Il primo colpo è già qui | Laurientè

Da ilrestodelcarlino.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 20 luglio scorso, Armand Laurientè ha firmato con il Sassuolo. In meno di un anno, molte cose sono mutate nella squadra, anche se i dettagli specifici di queste trasformazioni non sono stati ancora resi noti. La notizia del suo acquisto rappresenta il primo intervento di mercato per la squadra in questa sessione, segnando un inizio di attività da parte del club. La presentazione ufficiale del calciatore e le eventuali dichiarazioni non sono ancora state pubblicate.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

di Stefano Fogliani SASSUOLO In 10 mesi è cambiato tutto. Era il 20 luglio scorso: Armand Laurientè saliva sull’aereo che lo avrebbe portato in Inghilterra, al Sunderland che lo aveva acquistato per 20 milioni di euro, ma era solo il 21 che l’attaccante neroverde rientrava alla base, con accordo saltato all’ultimo. Ieri, invece, la società neroverde ha ufficializzato il rinnovo del contratto che fa di Laurientè un giocatore del Sassuolo fino al 2029. Detto che è difficile capire se l’accordo preluda ad un’effettiva permanenza dell’attaccante in neroverde – arrivassero offerte irrinunciabili, lecito prevedere, verranno comunque valutate –... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

sassuolo il primo colpo 232 gi224 qui laurient232
© Ilrestodelcarlino.it - Sassuolo Il primo colpo è già qui: Laurientè
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Berardi e Laurienté stendono il Milan, Sassuolo vince per 2-0REGGIO EMILIA - Cade il Milan, che viene sconfitto per 2-0 in casa del Sassuolo e deve dunque ancora lottare per conquistare la qualificazione...

Berardi e Laurientè stendono il Milan, Sassuolo vince per 2-0REGGIO EMILIA (ITALPRESS) – Cade il Milan, che viene sconfitto per 2-0 in casa del Sassuolo e deve dunque ancora lottare per conquistare la...

sassuolo il primo colpoSassuolo, Carnevali punta al colpo GrossoIl direttore generale: Ci piacerebbe continuare il ciclo con lui. Ma i pretendenti non mancano, dal Bologna alla Fiorentina ... ilrestodelcarlino.it

sassuolo il primo colpoLe pagelle di Torino-Sassuolo: Simeone e Pedersen sugli scudi, Zapata dà la scossaLe pagelle di Torino-Sassuolo: i granata hanno ripreso la gara da una situazione di svantaggio grazie alle forze fresche messe in campo ... toro.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web