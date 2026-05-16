Sassuolo Il primo colpo è già qui | Laurientè

Il 20 luglio scorso, Armand Laurientè ha firmato con il Sassuolo. In meno di un anno, molte cose sono mutate nella squadra, anche se i dettagli specifici di queste trasformazioni non sono stati ancora resi noti. La notizia del suo acquisto rappresenta il primo intervento di mercato per la squadra in questa sessione, segnando un inizio di attività da parte del club. La presentazione ufficiale del calciatore e le eventuali dichiarazioni non sono ancora state pubblicate.

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di Stefano Fogliani SASSUOLO In 10 mesi è cambiato tutto. Era il 20 luglio scorso: Armand Laurientè saliva sull’aereo che lo avrebbe portato in Inghilterra, al Sunderland che lo aveva acquistato per 20 milioni di euro, ma era solo il 21 che l’attaccante neroverde rientrava alla base, con accordo saltato all’ultimo. Ieri, invece, la società neroverde ha ufficializzato il rinnovo del contratto che fa di Laurientè un giocatore del Sassuolo fino al 2029. Detto che è difficile capire se l’accordo preluda ad un’effettiva permanenza dell’attaccante in neroverde – arrivassero offerte irrinunciabili, lecito prevedere, verranno comunque valutate –... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Sassuolo Il primo colpo è già qui: Laurientè ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Berardi e Laurienté stendono il Milan, Sassuolo vince per 2-0REGGIO EMILIA - Cade il Milan, che viene sconfitto per 2-0 in casa del Sassuolo e deve dunque ancora lottare per conquistare la qualificazione... Berardi e Laurientè stendono il Milan, Sassuolo vince per 2-0REGGIO EMILIA (ITALPRESS) – Cade il Milan, che viene sconfitto per 2-0 in casa del Sassuolo e deve dunque ancora lottare per conquistare la... [Schirra] Escl. - Accordo di principio tra Tarik #Muharemovic e #Inter per un contratto fino al 2031 (2,2M/anno). L'Inter sta ora lavorando per raggiungere un accordo con #Sassuolo: offerta di un prestito con obbligo di acquisto dopo il primo punto da febbraio 20 reddit Torino (45) Sassuolo (49) 2-1 Thorstved, Simeone, Pedersen. Un bel Torino batte un Sassuolo un po' pago del campionato svolto e si fa rimontare da un Torino più motivato, specialmente nel secondo tempo. Il primo dopo i primi sussulti e occasioni nei primi 1 x.com Sassuolo, Carnevali punta al colpo GrossoIl direttore generale: Ci piacerebbe continuare il ciclo con lui. Ma i pretendenti non mancano, dal Bologna alla Fiorentina ... ilrestodelcarlino.it Le pagelle di Torino-Sassuolo: Simeone e Pedersen sugli scudi, Zapata dà la scossaLe pagelle di Torino-Sassuolo: i granata hanno ripreso la gara da una situazione di svantaggio grazie alle forze fresche messe in campo ... toro.it