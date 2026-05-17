Sassuolo-Lecce diretta | aggiornamenti e classifica live Pareggia Laurientè

Nella partita tra Sassuolo e Lecce, Laurientè ha realizzato un gol che ha portato al pareggio. In contemporanea si sono giocate anche Udinese contro Cremonese. A due giornate dalla fine, la classifica vede il Lecce avanti di un punto rispetto alla squadra rivale. Sono stati disputati i primi 90 minuti di queste sfide, che determinano le posizioni in classifica e le possibilità di salvezza o retrocessione in Serie B. Gli aggiornamenti in tempo reale continuano a essere seguiti da vicino.

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