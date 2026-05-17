Sassuolo-Lecce diretta | aggiornamenti e classifica live Pareggia Laurientè

Da quotidianodipuglia.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella partita tra Sassuolo e Lecce, Laurientè ha realizzato un gol che ha portato al pareggio. In contemporanea si sono giocate anche Udinese contro Cremonese. A due giornate dalla fine, la classifica vede il Lecce avanti di un punto rispetto alla squadra rivale. Sono stati disputati i primi 90 minuti di queste sfide, che determinano le posizioni in classifica e le possibilità di salvezza o retrocessione in Serie B. Gli aggiornamenti in tempo reale continuano a essere seguiti da vicino.

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Sassuolo-Lecce e Udinese-Cremonese: i primi 90' per la verità. Chi si salva e chi retrocede in Serie B? A due giornate dal termine il Lecce ha un punto in più della squadra dell'ex Marco Giampaolo. Eusebio Di Francesco deve mantenere il vantaggio in vista dell'ultima, ma la salvezza potrebbe persino arrivare in anticipo. Si gioca su due campi e vale tutto. Nel corso della partita anche gli aggiornamenti da Udine. Sassuolo-Lecce diretta 23' Ancora Laurientè vicino al gol, bravo Falcone. 21' Cambia ancora la classifica: Cremonese 34 Lecce 33 19' Gol del Sassuolo: Laurientè al tap-in vincente. 18' Corner per il Lecce, che ha calciato con Coulibaly. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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