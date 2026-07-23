A Sarzana è stata inaugurata una sala dedicata alle vittime di violenza presso il commissariato, progettata per offrire un ambiente riservato e protetto durante il primo ascolto.

Sarzana, 23 luglio 2026 – L’ascolto delle vittime di violenza trova a Sarzana uno spazio dedicato, pensato per garantire riservatezza e maggiore tutela durante il primo contatto con le istituzioni. È stata inaugurata la Sala Ascolto del Commissariato di Pubblica Sicurezza, destinata alle audizioni protette di donne e persone vulnerabili che si rivolgono alla Polizia dopo episodi di maltrattamenti o violenze. La nuova struttura è stata presentata nel corso di una cerimonia alla quale hanno partecipato il vescovo, il prefetto della Spezia, il vicario del Questore, i vertici provinciali di carabinieri e guardia di finanza, il sindaco di Sarzana, l’assessore alle Politiche Sociali, rappresentanti delle organizzazioni sindacali della polizia e dell’Associazione nazionale Polizia di Stato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sarzana, al commissariato una sala protetta per le vittime di violenza

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