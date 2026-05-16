Un episodio di violenza si è verificato davanti a un commissariato di polizia in provincia di Caltanissetta, coinvolgendo un uomo di 42 anni e la sua compagna. Secondo quanto ricostruito, l’uomo ha aggredito la donna, colpendola ripetutamente e trascinandola sull’asfalto. La vicenda si è conclusa con l’arresto del 42enne, accusato di maltrattamenti e lesioni personali. L’episodio si è svolto a Gela, durante un intervento delle forze dell’ordine.

Picchia la compagna al commissariato di polizia. E’ successo a Gela dove un quarantaduenne è stato arrestato nella flagranza di reato di maltrattamenti e lesioni personali. L’uomo, sottoposto a libertà vigilata, recatosi in commissariato per assolvere all’obbligo di presentazione, ha aggredito la sua compagna con la quale si era presentato. La donna, vittima di violenza, non voleva andare via, cercava di attirare l’attenzione dei presenti nella sala d’aspetto ed è stata afferrata dall’uomo e spintonata verso l’uscita. Una volta fuori, l’aggressore ha scaraventato la donna a terra chinandosi su di essa, afferrandola per i capelli e sbattendole ripetutamente la testa sull'asfalto. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Violenza choc davanti al commissariato, massacra la compagna e la trascina sull’asfalto: arrestato 42enne a Caltanissetta

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