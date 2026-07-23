Sardegna spara in testa alla moglie e uccide il fratello Poi si costituisce in caserma confessando tutto

Un uomo ha sparato alla moglie e ucciso il fratello a Quartu Sant’Elena, in provincia di Cagliari. Dopo l’episodio, si è costituito in caserma, confessando tutto. La vittima è il fratello, di 42 anni, mentre la moglie è rimasta ferita gravemente.

Alessandro Pia avrebbe ucciso stamane il fratello, Andrea Pia, 42anni e ferito gravemente la moglie a colpi di pistola a Quartu Sant’ Elena, in provincia di Cagliari. Il 39enne, cagliaritano, si è poi presentato in caserma, confessando la duplice aggressione. Le due chiamate all’alba. Intorno alle 5.45 una chiamata alla centrale operativa dei carabinieri di Quartu Sant’Elena ha fatto scattare l’allarme su una donna ferita alla testa da un uomo che ha esploso un colpo di pistola ed è poi scappato a bordo di un’auto. Poco dopo, alle 6.10, una seconda segnalazione al 118 ha richiesto un intervento urgente in località Margine Rosso, dove un’altra persona risultava colpita da arma da fuoco. 🔗 Leggi su Open.online

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Orrore in famiglia: uccide il fratello e spara alla moglie alla testa a Cagliari

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Cagliari, spara in testa alla moglie e uccide il fratello: poi si costituisceAll’alba di oggi nel Cagliaritano, un uomo ha sparato alla moglie ferendola gravemente e ha ucciso il fratello con colpi di pistola.

Uccide il fratello, spara alla moglie ferendola e poi si costituisceAlle 6 di questa mattina, i carabinieri sono intervenuti a Solanas, nel Cagliaritano, su segnalazione del 118.

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