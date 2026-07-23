L’uscita del film di Christopher Nolan, ispirato all’Odissea, ha portato a un aumento delle ricerche online sulle divinità greche. La pellicola, che ripercorre le avventure epiche del poema, ha stimolato l’interesse verso figure mitologiche come Atena, Afrodite e Artemide. Le ricerche di accessori e abiti ispirati alla mitologia greca sono cresciute del 30% rispetto alla settimana precedente. Molte persone cercano anche idee per costumi estivi con riferimenti alle dee dell’antichità.

Complice l'arrivo nelle sale di The Odyssey, il film di Christopher Nolan incentrato sull'omonimo poema epico di Omero, il desiderio di far esplodere tutto il potere e la bellezza dei propri ricci, o lavorare le lunghezze in acconciature che con la loro morbidezza effortless evocano il fascino dell'Olimpo, si sta facendo sempre più forte e dirompente. Le divinità greche, raffigurate con leggiadre cascate di boccoli e ricci talvolta impreziosite da accessori gioiello, o con giochi di intrecci che percorrono l'intera circonferenza della testa, sono le nuove muse ispiratrici di un'idea di grazia, bellezza, ed eleganza quasi regale. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Sarà un'estate da dea (greca). Le ispirazioni dalle star

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