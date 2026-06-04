È stato presentato un articolo che propone diverse acconciature pratiche per i capelli di lunghezza media, come chignon e code. Si sottolinea che non è necessario avere capelli lunghi per realizzare stili eleganti o funzionali, e vengono offerte ispirazioni con tocchi da star per la stagione estiva. Il testo si concentra su soluzioni di facile esecuzione, adatte a chi desidera un look curato senza lunghezze eccessive.

Non servono necessariamente lunghezze XL per creare pratiche acconciature. Chignon, code, semi-raccolti, bun: ecco qualche idea facile per cambiare look al proprio caschetto +++dropcap Chi l'ha detto che per dare sfogo alla propria creatività nel creare pratiche ed eleganti acconciature servano necessariamente lunghezze XL? Si sa, i taglio medio-corti non agevolano la realizzazione di raccolti particolarmente elaborati e scenografici, ma le soluzioni possibili sono comunque tante e diverse. E, soprattutto, funzionali alle prime calde giornate, quando le alte temperature scoraggiano la voglia di tenere i capelli sciolti che scivolano tra collo e spalle. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Le acconciature per i tagli medi, le ispirazioni da star per l'estate

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Before and after Haircut Transformation ideas # Buzzcut hairstyles

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