Charlize Theron sfoggia labbra color fragola e una manicure celestiale, ispirazioni per l’estate. Tra le altre celebrity, Zendaya mostra un incarnato dall’effetto baciato dal sole, mentre Lupita Nyong’o opta per labbra viniliche e una manicure notte stellata. Anne Hathaway si distingue con un raccolto perfetto. Queste scelte di stile sono tra le tendenze più evidenti tra le star per la stagione calda.

Vedi il raffinatissimo incarnato effetto baciato dal sole di Zendaya, o la combo cromatica di labbra color fragola e unghie color cielo di Charlize Theron, e ancora labbra viniliche e la manicure notte stellata di Lupita Nyong’o e il raccolto magistrale di Anne Hathaway. Ognuna, a proprio modo, ha regalato un'ispirazione diversa, ideale per affrontare questa estate con stile e glamour. Il make-up effetto baciato dal sole e la treccia scruffy di Zendaya Zendaya ci ha regalato il beauty look perfetto per l'estate, o almeno, quello la evoca in tutto e per tutto. Vedi il make-up, praticamente l'effetto - qui ricreato magistralmente da Ernesto Casillas con i prodotti Prada Beauty -, che si ottiene dopo una bella giornata trascorsa al mare. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - The Odyssey, le labbra color fragola e la manicure celestiale di Charlize Theron e le altre ispirazioni da star per l'estate

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