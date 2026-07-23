Sant’Antimo Sversamenti illeciti rifiuti blitz di esercito e polizia locale

Da teleclubitalia.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Le forze dell’ordine hanno condotto un’operazione congiunta a Sant’Antimo contro sversamenti illeciti di rifiuti. L’intervento è stato realizzato in collaborazione tra esercito e polizia locale, con l’obiettivo di contrastare reati ambientali. La operazione è stata documentata con telecamere durante l’intervento.

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Abbiamo seguito con le nostre telecamere un'operazione condotta congiuntamente dall'Esercito e dalla Polizia Locale a Sant'Antimo. Il pressing delle forze dell'ordine per contrastare i reati ambientali è sempre più forte. i controlli ad attività commerciali, aziende, svuotacantine sono costanti. In questo caso hanno interessato tre attività commerciali. Tra i mezzi a disposizoone dell'esercito ci sono particolari droni che consentono di monitorare il territorio dall'alto. In questa occasione abbiamo sorvolato le aree critiche tra Sant'Antimo e dintorni. Il bilancio della giormaat è di quattro persone denunciate, sanzioni amministrative per circa 20mila euro e il sequestro di tre aree all'interno delle aziende ispezionate. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

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