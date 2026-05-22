Rifiuti due arresti e nove indagati per traffici illeciti | dove finivano gli sversamenti illegali

Da napolitoday.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nelle province di Napoli e Caserta, i Carabinieri del Gruppo per la Tutela dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica di Napoli, insieme ai comandi provinciali, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del tribunale. Sono stati arrestati due uomini e nove persone risultano indagate nell’ambito di un’indagine su traffici illeciti di rifiuti. Le forze dell’ordine hanno scoperto dove venivano sversati illegalmente i rifiuti e le modalità con cui venivano gestiti.

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Nelle province di Napoli e Caserta i Carabinieri del Gruppo per la Tutela dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica di Napoli, unitamente ai Carabinieri dei Comandi Provinciali territorialmente competenti, hanno dato esecuzione ad una ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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