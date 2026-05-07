La Polizia Locale di Casandrino ha effettuato un'operazione di controllo ambientale sul territorio comunale, durante la quale sono state sequestrate aree dove erano presenti rifiuti speciali e oli esausti. L'intervento ha coinvolto diverse zone della città, con l'obiettivo di verificare la presenza di materiali pericolosi e garantire il rispetto delle normative ambientali. Nessuna informazione è stata resa nota sui soggetti coinvolti o sui successivi provvedimenti.

Operazione di controllo ambientale a Casandrino da parte della Polizia Locale sul territorio comunale. Sequestrate due aree adibite a discarica abusiva. L’attività, coordinata dal comandante della Polizia Municipale, Sottotenente Dottor Andrea D’Ambrosio, è stata condotta congiuntamente dagli agenti della Municipale e dai tecnici dell’Ufficio Tecnico Comunale. Nel corso dei controlli, effettuati all’interno di un’area privata, sarebbero emerse presunte violazioni della normativa ambientale. Gli operatori hanno proceduto al sequestro preventivo di un cortile di circa 10 metri quadrati e di un locale cantinato di circa 3 metri quadrati. All’interno degli spazi sottoposti a vincolo sarebbero stati depositati illecitamente rifiuti speciali provenienti da attività di riparazione meccanica.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Casandrino, blitz ambientale della Polizia Locale: sequestrate aree con rifiuti speciali e oli esausti

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