santangelo vola ai mondiali under 20

Alessandro Santangelo rappresenterà l’Italia ai Mondiali Under 20 di Eugene, Oregon. La competizione si terrà dal 5 al 9 agosto e vedrà la partecipazione di atleti di tutto il mondo. La sua presenza è stata ufficializzata come parte della squadra italiana.

Ci sarà anche Alessandro Santangelo a rappresentare l’Italia nei campionati del mondo Under 20 di Eugene in Oregon negli Stati Uniti che si svolgeranno dal 5 al 9 agosto. Per l’atleta della Virtus dopo la prestazione straordinaria in occasione dei campionati toscani Assoluti di Fucecchio in cui, al primo anno di categoria Juniores, ha fatto registrare l’undicesima miglior prestazione di sempre, il record regionale Under 20 con 13’56"18 e il record societario come primo atleta a scendere sotto il muro dei 14’ nella gara dei 5000 metri, è arrivata anche la convocazione nella delegazione azzurra. Una partecipazione alla rassegna iridata ampiamente meritata dal giovane talento che ha saputo riprendersi nel migliore dei modi da un fastidioso infortunio che lo ha tenuto a lungo ai box rischiando di compromettere l’intera stagione outdoor. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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