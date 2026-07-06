Cristiano Ronaldo eliminato e in lacrime | addio ai Mondiali La Spagna vola ai quarti di finale

Da open.online 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante i minuti di recupero, la Spagna ha segnato il gol decisivo che ha eliminato il portoghese dai Mondiali. Cristiano Ronaldo, con 27 presenze e 11 reti, lascia la competizione. La sua partecipazione al torneo iniziata nel 2006 si conclude nel 2026, dopo sei edizioni. Il giocatore si è commosso al termine della partita. La Spagna si è qualificata per i quarti di finale.

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La Spagna colpisce nei minuti di recupero ed elimina Cristiano Ronaldo dai Mondiali. Cr7 saluta la Coppa del Mondo dopo 27 presenze e 11 reti all’attivo: una storia iniziata nel 2006 e conclusa vent’anni dopo, nel 2026, alla sesta partecipazione. È un record, condiviso con Messi e il portiere messicano Ochoa. Ronaldo abbandona per l’ultima volta la competizione a causa dell’ennesimo gol di questi Mondiali segnato oltre al novantesimo. Questa volta ci ha pensato Mikel Merino, entrato dalla panchina a freddo a trafiggere la porta portoghese sull’assist dell’altro subentrato, Ferran Torres. Alla fine le lacrime sono quelle di Cristiano Ronaldo, rimasto solo, in mezzo al campo, probabilmente a pensare al suo viaggio con il Portogallo ai Mondiali, terminato al Cowboy Stadium di Dallas. 🔗 Leggi su Open.online

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