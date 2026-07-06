Cristiano Ronaldo eliminato | addio ai Mondiali La Spagna vola ai quarti di finale
La Spagna ha segnato nei minuti di recupero e ha eliminato il portoghese dai Mondiali. Con questa partita, il calciatore ha concluso la sua partecipazione alla Coppa del Mondo, dopo aver disputato 27 partite e segnato 11 gol. La sua presenza nel torneo era iniziata nel 2006 e si è conclusa nel 2026, dopo sei partecipazioni complessive.
La Spagna colpisce nei minuti di recupero ed elimina Cristiano Ronaldo dai Mondiali. Cr7 saluta la Coppa del Mondo dopo 27 presenze e 11 reti all’attivo: una storia iniziata nel 2006 e conclusa vent’anni dopo, nel 2026, alla sesta partecipazione. È un record, condiviso con Messi e il portiere messicano Ochoa. Ronaldo abbandona per l’ultima volta la competizione a causa dell’ennesimo gol di questi Mondiali segnato oltre al novantesimo. Questa volta ci ha pensato Mikel Merino, entrato dalla panchina a freddo a trafiggere la porta portoghese sull’assist dell’altro subentrato, Ferran Torres. In ombra Cristiano Ronaldo e Lamine Yamal. E pensare che chi si aspettava ritmi alti e tante occasioni sarà rimasto deluso. 🔗 Leggi su Open.online
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