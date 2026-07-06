Cristiano Ronaldo eliminato | addio ai Mondiali La Spagna vola ai quarti di finale

Notizia in breve

La Spagna ha segnato nei minuti di recupero e ha eliminato il portoghese dai Mondiali. Con questa partita, il calciatore ha concluso la sua partecipazione alla Coppa del Mondo, dopo aver disputato 27 partite e segnato 11 gol. La sua presenza nel torneo era iniziata nel 2006 e si è conclusa nel 2026, dopo sei partecipazioni complessive.