Short Out Festival Proiezioni e talk dei corti più amati
La quinta edizione di Short Out Festival si svolge ad Arese, con proiezioni e talk dedicati ai cortometraggi più apprezzati. L’evento, organizzato dall’Associazione Tutti Frutti, propone una selezione di corti internazionali, coinvolgendo pubblico e addetti ai lavori. La manifestazione si svolge in diverse giornate e include incontri con i registi, oltre a proiezioni di filmati di varie nazionalità. La programmazione si concentra su cortometraggi di diverso genere, scelti tra le produzioni più recenti e premiate.
La quinta edizione di Short Out Festival, il festival internazionale di cortometraggi organizzato dall’Associazione Tutti Frutti, arriva ad Arese. Dopo sei giorni di appuntamenti a Villa Litta di Lainate, da oggi a domenica 19 luglio l’evento si sposta a Villa La Valera per un nuovo capitolo, sempre a ingresso gratuito tra proiezioni all’aperto nel meraviglioso giardino all’italiana e musica dal vivo, incontri, spettacoli, laboratori e pratiche di co-creazione, area food & beverage nei cortili interni. Short Out nasce dal desiderio di costruire uno spazio in cui la cultura sia davvero accessibile a tutti. L’inaugurazione è oggi alle 18.30 nel chiostro della Villa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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