Santa Brigida di Svezia religiosa e mistica | vita rivelazioni e l’Ordine delle Brigidine

Da quotidiano.net 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il 23 luglio si celebra Santa Brigida di Svezia, religiosa e mistica vissuta tra il 1303 e il 1373. Nata a Finsta, nell’Uppland, crebbe in un contesto cristiano e fu sposa, madre e vedova prima di dedicarsi alla vita religiosa. È ricordata per le sue rivelazioni e per aver fondato l’Ordine delle Brigidine, un gruppo di religiose dedite alla preghiera e all’assistenza.

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Il 23 luglio la Chiesa ricorda Santa Brigida di Svezia (1303?1373), figura di rara forza evangelica: sposa, madre, vedova, religiosa e mistica. Nata a Finsta, nell’Uppland, crebbe in un ambiente profondamente cristiano. Sposata con Ulf Gudmaon, ebbe otto figli, tra cui Santa Caterina di Svezia. Dopo anni di vita familiare e opere di carità, maturò un intenso cammino di conversione. Rimasta vedova, scelse una vita più austera e di preghiera. Alle sue esperienze spirituali si deve il ciclo delle Revelationes, raccolte in latino dai suoi confessori, nelle quali emergono l’amore al Crocifisso, l’appello alla riforma dei costumi e il desiderio di un rinnovamento della Chiesa. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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