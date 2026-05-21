La festa di Truogoli dedicata a Santa Brigida offrirà un programma ricco di musica e sapori liguri. Le botteghe locali proporranno un menù gastronomico con piatti tipici della tradizione regionale. Nella giornata di sabato, sul palco si esibirà un gruppo musicale durante la jam session prevista nell’ambito dell’evento. L’iniziativa si svolgerà nel rispetto delle modalità organizzative stabilite, coinvolgendo la comunità e le attività del territorio.

? Domande chiave Cosa troverai nel menù gastronomico preparato dalle botteghe locali?. Chi salirà sul palco per la jam session di sabato?. Come collaborano i commercianti per far rinascere il sestiere?. Quale impatto avrà questo evento sulla vitalità di Piazza Truogoli?.? In Breve Venerdì 22 maggio ore 16 Claudio Gambaro e Cross Road aprono Radio Truogoli. Sabato 23 maggio jam session jazz e pop dalle 12 alle 18. Concerto di Anoora alle 18 e Paolo Gerbella alle 19:10. Four Leaf Clover chiude la serata sabato dalle 20:30 con folk irlandese. Il prossimo venerdì 22 e sabato 23 maggio, la piazza di Piazza Truogoli a Santa Brigida ospiterà l’evento Truogoli in Festa per celebrare la rinascita e la bellezza del sestiere attraverso due giorni di musica, incontri e sapori tradizionali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Santa Brigida: musica e sapori liguri per la festa di Truogoli

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