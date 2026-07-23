Sanremo 2027 già spunta la lista dei cantanti | Che Festival…

La lista dei cantanti per Sanremo 2027 è già circolata, anche se l’evento si svolgerà tra diversi mesi. Dietro le quinte si stanno preparando le selezioni e le prove, mentre la macchina organizzativa si muove per definire i dettagli. La presenza di nomi noti tra i partecipanti sembra essere certa, ma ancora non sono stati annunciati ufficialmente. La conferma ufficiale arriverà a breve, mentre i preparativi continuano senza sosta.

Mancano ancora diversi mesi all’inizio del Festival di Sanremo 2027, ma dietro le quinte della manifestazione più seguita della musica italiana il lavoro è già entrato nel vivo. La macchina organizzativa si è messa in moto con largo anticipo e, tra incontri, valutazioni e indiscrezioni, prende forma il cast che potrebbe salire sul palco del Teatro Ariston nella prossima edizione. Una delle principali novità riguarda proprio l’impostazione voluta da Stefano De Martino. Il conduttore, che guiderà la kermesse in programma su Rai 1 dal 16 al 20 febbraio 2027, ha già annunciato un cambiamento significativo rispetto agli ultimi anni: i cantanti in gara saranno 24 e non più 30. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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