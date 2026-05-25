Perché Stefano De Martino gira concerti e Festival come il Mi Ami | al via lo studio dei cantanti per Sanremo 2027

Stefano De Martino sta partecipando a concerti e festival come il Mi Ami per analizzare le esibizioni dei cantanti. L’obiettivo è prepararsi per il Festival di Sanremo 2027.

Stefano De Martino sta girando per concerti e festival come il Mi Ami per studiare i cantanti e le performance in vista di Festival di Sanremo 2027. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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