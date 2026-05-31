Sanremo 2027 potrebbe ospitare una serata dedicata all’Eurovision Song Contest, secondo un’indiscrezione non confermata. Si ipotizza che in questa occasione possa essere annunciato un secondo vincitore, oltre a quello tradizionale del festival. La proposta prevede una serata speciale dedicata alla competizione europea, senza dettagli sui partecipanti o sulle modalità. La decisione non è ancora ufficiale e resta da verificare se verrà inserita nel programma ufficiale.

Secondo un'indiscrezione, Sanremo 2027 potrebbe introdurre una serata dedicata all'Eurovision Song Contest, con la possibile nascita di un secondo vincitore accanto a quello tradizionale. Sanremo 2027 potrebbe cambiare volto. Secondo le ultime indiscrezioni, il Festival starebbe valutando una riforma del format con l'introduzione di una serata dedicata all'Eurovision Song Contest. L'ipotesi più sorprendente riguarda la possibilità di avere due vincitori distinti: uno per la finale del sabato e uno legato alla selezione del brano destinato all'Europa. Mancano ancora nove mesi al prossimo Festival di Sanremo, ma la kermesse canora affidata a Stefano De Martino è già al centro del dibattito. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Sanremo 2027, spunta la serata Eurovision: ipotesi doppio vincitore al Festival

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