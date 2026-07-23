sanremo 2027 ecco la lista dei 38 nomi dei papabili big in gara

A febbraio 2027, il Festival di Sanremo vedrà in gara 38 artisti. La lista dei candidati è stata resa nota, anche se le date dell’evento sono ancora lontane. La manifestazione continua a suscitare interesse tra il pubblico e gli addetti ai lavori, con discussioni sui possibili partecipanti. La comunicazione ufficiale delle candidature anticipa l’attesa per la prossima edizione, che si svolgerà tra alcuni mesi.

Febbraio 2027 è ancora lontano, ma il Festival di Sanremo comincia già a far parlare di sé e ad alimentare la curiosità del pubblico. La prossima edizione della kermesse musicale più seguita d’Italia rappresenterà anche un importante banco di prova per Stefano De Martino, chiamato a raccogliere una delle eredità più pesanti della televisione italiana e a misurarsi con un appuntamento che, anno dopo anno, riesce a catalizzare l’attenzione di milioni di spettatori. Mentre il conto alla rovescia è appena iniziato, iniziano a circolare le prime indiscrezioni sulle possibili novità del Festival, dagli artisti che potrebbero salire sul palco dell’ Ariston fino alle scelte legate alla conduzione e allo spettacolo. 🔗 Leggi su Tvzap.it

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SANREMO 2027 E I SUOI CAMBIAMENTI. PRIMI NOMI DEI BIG

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