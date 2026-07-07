Sanremo 2027 spuntano i primi nomi dei Big in gara?

Durante le prime indiscrezioni sul Festival di Sanremo 2027, si parla di due possibili ritorni sul palco dell’Ariston. De Martino e Ferraguzzo sarebbero già impegnati nella valutazione di alcuni brani inviati per la gara. Non ci sono ancora conferme ufficiali sui partecipanti, ma le voci circolano tra gli addetti ai lavori. Al momento, nessuna comunicazione è stata rilasciata dagli organizzatori.

Le prime indiscrezioni sulla nuova edizione del Festival parlano di due possibili ritorni sul palco dell'Ariston. De Martino e Ferraguzzo avrebbero già valutato alcuni brani arrivati per la gara. La corsa verso Sanremo 2027 è già iniziata e, a pochi mesi dal cambio di guida, iniziano a circolare le prime indiscrezioni sui possibili protagonisti del Festival. Stefano De Martino, nuovo conduttore e volto della prossima edizione, insieme al direttore artistico Fabrizio Ferraguzzo, ha già iniziato ad ascoltare i brani arrivati per la selezione dei Big. Tra gli artisti che avrebbero attirato l'attenzione spuntano i nomi di TonyPitony e Samurai Jay. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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SANREMO 2027 E I SUOI CAMBIAMENTI. PRIMI NOMI DEI BIG

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