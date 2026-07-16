Stefano De Martino ha espresso il desiderio di vedere in gara al Festival di Sanremo 2027 un artista specifico, considerato il suo preferito. Mentre si fanno avanti ipotesi sui Big coinvolti, il nome che lui stesso ha indicato risulta al centro delle discussioni. Lavorano sul cast i responsabili del festival, con le trattative ancora in corso. Nessuna conferma ufficiale, ma l’attenzione resta puntata su questa possibile scelta.

Il lavoro sul cast di Sanremo 2027 entra nel vivo. Tra gli artisti accostati al Festival spicca un nome particolarmente gradito a Stefano De Martino, mentre continuano a circolare indiscrezioni sui possibili Big. Stefano De Martino è al lavoro per costruire il cast di Sanremo 2027. Mentre proseguono gli ascolti dei brani arrivati in vista del Festival, iniziano a emergere le prime indiscrezioni sui Big che il conduttore e direttore artistico vorrebbe portare sul palco dell'Ariston. Tra conferme ufficiose, sogni nel cassetto e nomi già accostati alla kermesse, una cantante sarebbe in cima alla sua lista dei desideri. Da Madame a Vasco Rossi: chi c'è nella wishlist di Stefano De Martino In queste settimane De Martino sta ascoltando i brani ricevuti insieme a Fabrizio Ferraguzzo, che lo affianca nel ruolo di direttore artistico, . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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© Movieplayer.it - Sanremo 2027: quali Big De Martino vorrebbe in gara? Un nome in cima alla lista dei sogni

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Sanremo 2027, Stefano De Martino sogna Emma Marrone

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