Sanità Giani | in Toscana realizzati 100% interventi Pnrr

In Toscana, tutti gli interventi previsti dal PNRR nel settore sanitario sono stati completati. La regione ha portato a termine i lavori previsti senza ritardi, coprendo il 100% delle iniziative programmate. La spesa sanitaria regionale è cresciuta nel tempo, ma le attività finanziate con fondi europei sono state realizzate integralmente. La notizia arriva mentre si continua a investire nel settore per migliorare le strutture e i servizi.

Firenze, 23 lug. (askanews) - "La sanità è tendenzialmente caratterizzata da un aumento della spesa, a cui noi facciamo fronte. È evidente però che dobbiamo anche razionalizzare: se non arriva un contributo maggiore rispetto ai 143 miliardi previsti nel bilancio dello Stato, dove la sanità rappresenta la terza voce dopo pubblica amministrazione e previdenza, diventa difficile sostenere il sistema". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, parlando con i giornalisti. Giani ha poi rivendicato i risultati raggiunti sul fronte del Piano nazionale di ripresa e resilienza: "La Corte dei Conti ha evidenziato il risultato straordinariamente positivo della Toscana. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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