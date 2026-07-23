La Toscana ha completato tutti gli interventi previsti dal Pnrr nel settore sanitario, raggiungendo il 100% degli obiettivi stabiliti. La regione ha anche ottenuto e utilizzato integralmente i fondi europei destinati a questa missione. La notizia arriva da un comunicato ufficiale che conferma il raggiungimento dei target e la realizzazione delle opere pianificate per rafforzare il sistema sanitario locale.

FIRENZE Missione 6 compiuta. Quella del Pnrr sul rafforzamento del servizio sanitario. La Toscana ha centrato, e in alcuni casi superato, i target e messo in cassaforte i fondi europei. "Abbiamo nuovamente dimostrato di saper fare i compiti a casa" ha detto con orgoglio il presidente Giani, rivendicando anche la maternità toscana delle case di comunità: "In pieno Covid l’allora ministro Speranza mi chiese di visitare la casa della salute Le Piagge e mi disse che ’questo modello dobbiamo portarlo a livello nazionale’". Il resto è storia. Un traguardo raggiunto non senza difficoltà. "E’ stato un lavoro complicato - ha ammesso Federico Gelli, ancora per poco direttore della sanità (da settembre prenderà il posto di Paolo Morello alla guida del Meyer) -. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Pnrr e sanità, la Toscana c’è: "Abbiamo realizzato il 100% degli interventi"

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Non so voi ma io trovo davvero triste e ridicolo il fatto che abbiamo normalizzato il fatto che devi ammazzarti per poter anche solo a malapena stare a galla reddit