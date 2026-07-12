In Toscana, i livelli essenziali di assistenza sono al terzo posto in Italia. Il presidente della regione ha commentato che il risultato dimostra la validità del sistema sanitario pubblico, basato su investimenti significativi e su un capitale umano altamente competente. La classifica riflette la qualità dei servizi offerti e l’efficacia delle risorse impiegate nel settore sanitario regionale.

FIRENZE- “È un risultato che conferma la validità di una sanità pubblica che in Toscana è fatta di investimenti forti da parte della Regione e di un capitale umano straordinariamente efficiente ed efficace”. Così il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani commenta il rapporto di Agenas, l’Agenzia nazionale per i Servizi sanitari regionali del Ministero della Salute, che vede la Toscana al terzo posto tra le regioni italiane per l’erogazione dei Lea, i livelli essenziali di assistenza. La Toscana si piazza dunque sul podio, con 280 punti, appena sotto l’Emilia Romagna, seconda a quota 282, e al Veneto, che con 288 punti è in cima alla classifica, la quale monitora le performance del 2024. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Toscana terza nella classifica dei livelli essenziali di assistenza, Giani: “Confermata la validità della sanità pubblica”

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