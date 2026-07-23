Una psicologa di Medici Senza Frontiere ha ricevuto il Navarolo d’Oro durante la cerimonia a San Rocco al Porto. La premiazione si è svolta nel corso della festa di Ferragosto, che si tiene dal 7 al 17 agosto nel parco di via Leonardo da Vinci. La cerimonia ha riconosciuto il contributo professionale della psicologa, senza ulteriori dettagli su motivazioni o altri premi.

San Rocco al Porto (Lodi), 23 luglio 2026 – San Rocco al Porto si prepara a vivere una nuova edizione del Ferragosto Sanrocchino, la tradizionale festa organizzata dalla Pro Loco con il patrocinio del Comune, in programma dal 7 al 17 agosto al parco di via Leonardo da Vinci. Undici giorni di musica, spettacoli, gastronomia e appuntamenti dedicati alla comunità. Tra i momenti più attesi ci sarà la consegna del Navarolo d'Oro ad Aurelia Barbieri, psicologa e psicoterapeuta, classe 1977, da anni impegnata con Medici Senza Frontiere nelle aree del mondo colpite da guerre, emergenze umanitarie e calamità naturali. Attualmente è operativa in Marocco. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - San Rocco al Porto premia Aurelia Barbieri: il Navarolo d’Oro alla psicologa di Medici Senza Frontiere

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