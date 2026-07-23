Un autovelox sarà installato in via Primo Maggio a San Rocco al Porto. Le autorità hanno avviato un test per monitorare la velocità dei veicoli sulla strada. Le rilevazioni automatiche sono in corso e continueranno nei prossimi giorni. La misura mira a verificare il rispetto dei limiti di velocità nel tratto interessato. Non sono stati comunicati dettagli sui risultati preliminari delle rilevazioni o sulle eventuali sanzioni.

San Rocco al Porto (Lodi), 23 luglio 2026 – Test sul rispetto dei limiti di velocità a San Rocco al Porto. Le rilevazioni automatiche effettuate nel mese di luglio, in cinque punti del paese, restituiscono un quadro nel complesso rassicurante, con una sola vera criticità: via Primo Maggio, all'altezza del campo sportivo, dove il limite di 50 chilometri orari v iene superato da una quota molto elevata di automobilisti. Il sindaco. “Criticità solo in via Primo Maggio, all'altezza del campo sportivo, che è già centro abitato – commenta il sindaco Matteo Delfini –. Pensavo che la situazione generale fosse peggiore, ma può essere considerata fisiologica e comunque staremo attenti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - San Rocco al Porto, velocità sotto osservazione: autovelox in arrivo in via Primo Maggio

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Mario Roggero: La Verità Dietro la Sentenza Definitiva | RUVIDO 365

Notizie e thread social correlati

I controlli della velocità a Verona: tutte le strade sotto osservazione specialeA Verona, la polizia locale ha intensificato i controlli sulla velocità in diverse strade della città.

San Rocco al Porto, cade sull'argine del Po mentre lo percorre in bicicletta: è gravissimoUn uomo di 75 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere caduto mentre era in bicicletta lungo l'argine del Po a San Rocco al Porto, nel Lodigiano.

Argomenti più discussi: Sterpaglie a fuoco a San Rocco. Il fumo rallenta il traffico in autostrada; Il gusto di creare: Piero Casella e la storia di Formec Biffi: il libro che racconta la storia del re della maionese presentato a San Rocco al Porto – Lodi il 25 luglio; Incendio di sterpaglie lungo l'A1, densa colonna di fumo: traffico rallentato in autostrada; Porto San Rocco, esami conclusi per cucina e sala.

18/7/26. Boccasette di Porto Tolle. Si avvicina la Sagra del paese. Si parte il 23/7 con una cmmedia dei Sbregamandati, il 25 il film Cammino di Santiago, il 26 alle 18.30 la messa per il patrono. Fsteggiamenti esterni poi con Festa patronale e Festa del mare x.com

Meteo San Rocco Al Porto OggiA San Rocco al Porto oggi sarà una giornata caratterizzata da cielo parzialmente nuvoloso, min 21°C, max 34°C. Entrando nel dettaglio, avremo soleggiamento diffuso al mattino, cielo poco nuvoloso o ve ... ilmeteo.it