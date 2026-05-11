San Rocco al Porto cade sull' argine del Po mentre lo percorre in bicicletta | è gravissimo

Un uomo di 75 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere caduto mentre era in bicicletta lungo l'argine del Po a San Rocco al Porto, nel Lodigiano. L'incidente si è verificato oggi sulla strada sterrata che costeggia il fiume. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma le sue condizioni sono risultate serie. La dinamica esatta dell'incidente è in fase di accertamento.

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