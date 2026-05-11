San Rocco al Porto cade sull' argine del Po mentre lo percorre in bicicletta | è gravissimo

Da ilgiorno.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 75 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere caduto mentre era in bicicletta lungo l'argine del Po a San Rocco al Porto, nel Lodigiano. L'incidente si è verificato oggi sulla strada sterrata che costeggia il fiume. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma le sue condizioni sono risultate serie. La dinamica esatta dell'incidente è in fase di accertamento.

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San Rocco al Porto (Lodi) – Drammatico incidente oggi, nel Lodigiano. Un uomo di 75 anni è caduto rovinosamente a terra mentre stava percorrendo in bicicletta la strada sterrata dell'argine del Po, a San Rocco al Porto, in provincia di Lodi. L’allarme è scattato poco dopo le 15 di oggi pomeriggio. Le sue condizioni sono apparse immediatamente gravissime. Sul posto, inviata da Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) della Lombardia, in pochi minuti è arrivata un'eliambulanza. Il 75enne è stato, quindi, portato in codice rosso al policlinico San Matteo di Pavia in prognosi riservata. Da accertare l’esatta dinamica dell’accaduto.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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